Milan Monza, super ballottaggio aperto tra Leao e Joao Felix: cosa filtra sulla scelta di Conceicao. Le ultimissime sui rossoneri

Milan-Monza sarà l’ultima partita di questo campionato di Serie A per i rossoneri. Il tecnico rossonero non ha ancora sciolto un dubbio in attacco: resta da capire chi giocherà tra Joao Felix e Leao anche se il calciatore in prestito è ancora in vantaggio.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceiçao.