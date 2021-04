Milan, Mirante secondo portiere per la prossima stagione: i dettagli

Antonio Mirante sarà con ogni probabilità il nuovo secondo portiere a partire dalla prossima stagione: ecco i dettagli

Il ruolo del portiere sarà uno dei più delicati nella prossima sessione di calciomercato per il Milan. In attesa di capire il futuro di Donnarumma infatti, i rossoneri si stanno già attivando per il vice.

Secondo quanto riportato da Repubblica, sarà Antonio Mirante il nuovo secondo portiere del Diavolo a partire dalla prossima stagione. L’estremo difensore classe 1983 arriverà a costo zero dalla Roma (è in scadenza con i giallorossi il prossimo 30 giugno).