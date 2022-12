Milan, Messias partirà per la trasferta di Salerno? Le ultime. Il giocatore rossonero viene da un periodo complesso

Non solo i quattro assenti previsti per la trasferta di Salerno, ma ci sono anche due situazioni da valutare: Krunic e Messias, che hanno lavorato da soli in palestra.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il primo non viene da nessun problema recente, mentre per Messias la situazione è più delicata, sia per lo stop ad ottobre sia per aver saltato le due amichevoli contro Arsenal e Liverpool.