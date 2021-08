Ursino: «Su Messias tante squadre, il Milan l’ha voluto a tutti i costi»

Giuseppe Ursino, ds del Crotone è intervenuto in diretta a TMW Radio parlando della trattativa che ha portato Messias al Milan, le sue parole

Giuseppe Ursino, ds del Crotone presente a Milano per il calciomercato, è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, ecco cosa ha detto:

SULL’ AFFARE CON IL MILAN – «Quando il Milan ha voluto Messias, ad ogni costo, ci siamo messi d’accordo e abbiamo fatto un’ottima cosa, soprattutto per il ragazzo che lo meritava».

SULLE ALTRE PRETENDENTI – «Il Torino, sicuramente. Non abbiamo trovato l’accordo e si sono un po’ allontanati, poi è arrivata la Fiorentina più altre squadre. Col Milan siamo andati in fondo. Il giocatore è contento di dov’è andato, in un ambiente molto passionale e con un allenatore che gli piace. Non dico che potrà fare come a Crotone, ma può fare bene».

SUL GRADIMENTO DI ITALIANO – «Sicuramente sì, conoscendo il mister. Ricordo quando nella partita di ritorno con lo Spezia dello scorso anno si avvicinò per accarezzarlo, l’ha sempre stimato molto».