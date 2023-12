Milan contro la violenza sulle donne: «Ogni giorno è il giorno giusto per dire: basta!». Il messaggio sui social del club rossonero

Il Milan si schiera contro la violenza sulle donne attraverso il proprio profilo twitter, rispondendo ad un’articolo del Corriere della Sera del Veneto. Ecco il messaggio del club rossonero:

Ogni giorno, ci imbattiamo in casi di violenza di genere, nello sport come in altri contesti. Ogni giorno, un numero ancora maggiore di casi passa inosservato. Ogni giorno è il giorno giusto per dire: basta! #WeRespAct https://t.co/vrQc7b7Jnn — AC Milan (@acmilan) December 6, 2023

