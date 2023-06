Milan, mercato in uscita in stand-by? Un nome pronto a lasciare! Con le valige in mano pronto a partire c’è Messias

Non solo mercato in entrata, ma anche il mercato in usicta potrebbe andare in stand by con la rivoluzione in casa Milan.

Secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere terminata domenica contro il Verona l’avventura in rossonero di Junior Messias.