Milan, il mercato in uscita tra dubbi e certezze: cosa succede! Ci sono rossoneri pronti a partire, altri con punti di domanda

Il Milan ha intenzioni di cambiare tutte le seconde linee. Nella ricostruzione fatta da La Gazzetta dello Sport di quello che sarà il mercato in uscita, sono due i gruppi di giocatori: quelli dal futuro certo lontano dal club rossonero e quelli dal futuro incerto.

Nel primo gruppo rientrano: Tatarusanu, Mirante e Vasquez sono i primi nomi. Tra mancati rinnovi e riscatti, ci sono Dest, Vranckx e Bakayoko. Infine c’è Zlatan Ibrahimovic, destinato a partire per una questione legata all’età e alla condizione fisica.

Gli incerti, invece, si concentrano in attacco: si aspettano offerte per Divock Origi e per Ante Rebic, giocatori che possono portare alle casse rossonere una cifra importante. Così come Yacine Adli, per cui si potrebbe trovare una soluzione in prestito.