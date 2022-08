Milan, Mauro: «De Ketelaere giocatore completo». Le parole dell’ex giocatore

Massimo Mauro ha parlato così dell’arrivo di Charles De Ketelaere al Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore alla Gazzetta dello Sport:

«Dico Charles De Ketelaere: è un giocatore completo, universale, capace lì al centro del gioco di dare qualcosa di più di Diaz e andare oltre la partenza di Kessie. La politica del Milan, affidarsi al progetto più che ai nomi, cambiando poco ogni anno senza stravolgere la struttura, è l’impronta dei cicli vincenti. Aggiungo anche Pinamonti: al posto dell’Inter non l’avrei mandato via, in una squadra come il Sassuolo che gioca bene e segna magari è arrivato a 20 milioni e anche lui se ne va a 40…».