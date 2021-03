Milan-Manchester United: Solskjaer ne recupera due. Pioli attende ancora e questa mattina prenderà la decisione finale sull’undici titolare

Milan-Manchester United: Solskjaer ne recupera due. Pioli attende ancora e questa mattina prenderà la decisione finale sull’undici titolare che molto probabilmente vedrà Ibra in campo dal primo minuto. Il Corriere della sera di questa mattina, fa il punto della situazione a pag. 42: “A differenza di Solskjaer che recupera Rashford e Pogba- si legge- Pioli deve fare ancora i conti con la sua eterna emergenza infortuni: solo stamattina saprà se avrà Rebic, Leao, Romagnoli e Calabria. Torna però finalmente Ibrahimovic, dopo due settimane out per l’ennesimo infortunio muscolare”.

LA STRADA DI PIOLI- Situazione veramente complicata per il tecnico rossonero che non ha più un giocatore “sano” lì davanti sul quale poter puntare ad occhi chiusi. Ibra, Rebic, Leao, Mandzukic, Maldini. Tutti fermi o quasi, con i primi due pronti a scendere in campo provando a gestire le forze ma senza esagerare. il problema è proprio questo: stasera potrebbe essere necessario esagerare.