Milan-Manchester united, probabili formazioni: Pioli lavora e spera

Milan-Manchester United, probabili formazioni: la grande speranza di Pioli è tutta votata all’attacco dove potrebbe tornare Ibrahimovic

Milan-Manchester United, probabili formazioni: la grande speranza di Pioli è tutta votata all’attacco dove potrebbe tornare Ibrahimovic. Secondo Goal.com, per lo svedese probabile impiego dal primo minuto, nel caso in cui invece non voglia rischiare, sarebbe Rebic a partire da titolare al posto suo, ma solo previo buone condizioni. Nel caso in cui giocasse il croato, alle sue spalle avrebbe Calhanoglu, con Saelemaekers a destra e Krunic a sinistra. in mediana Meité e Kessie, linea difensiva a quattro formata da Dalot ed Hernandez sugli esterni, Tomori e Kjaer in mezzo.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1)- Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.