Milan-Manchester United, probabili formazioni: la grande speranza di Pioli è tutta votata all’attacco dove potrebbe tornare Ibrahimovic

Milan-Manchester United, probabili formazioni: la grande speranza di Pioli è tutta votata all’attacco dove potrebbe tornare Ibrahimovic. Secondo Goal.com, lo svedese si sta allenando in gruppo, probabile dunque un impiego dal primo minuto, nel caso in cui invece non voglia rischiare, sarebbe Rebic a partire da titolare al posto suo. Nel caso in cui giocasse il croato, alle sue spalle avrebbe Calhanoglu, con Saelemaekers a destra e Krunic a sinistra. in mediana Meité e Kessie, linea difensiva a quattro formata da Dalot ed Hernandez sugli esterni, Tomori e Kjaer in mezzo.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1)- Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.