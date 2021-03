Milan-Manchester United, 7 curiosità sul match di questa sera

Milan-Manchester United a San Siro e la memoria non può che tornare al 2007. Dolcissimi ricordi, ma adesso conta solo il presente. Dal ritorno della Semifinale di Champions League al ritorno dell’Ottavo di finale di questa Europa League, stasera i rossoneri ripartono e difendono l’1-1 dell’Old Trafford per inseguire la qualificazione. Avviciniamoci alla grande sfida, in campo alle 21.00, attraverso 7 curiosità:

1- Il Milan ha vinto quattro delle cinque partite casalinghe contro il Manchester United in competizioni europee, tutte arrivate in Coppa Campioni o Champions League. Ha perso la gara del febbraio 2010, l’ultima in ordine di tempo, con la doppietta di Wayne Rooney per gli ospiti.

2- Quando non è riuscito a vincere l’andata in casa, il Manchester United è stato eliminato in sei delle ultime otto sfide in competizioni europee; inclusa quella contro il Milan nel 2004-05 in Champions League.

3- I Red Devils ha vinto le ultime due trasferte contro squadre italiane in competizioni europee, l’ultima contro la Juventus nel novembre 2018. Prima di questa serie aveva ottenuto il successo solo tre volte su sedici tentativi (3N, 10P).

4- I rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime nove partite casalinghe in competizioni europee (comprese le qualificazioni), incassando sei gol nelle ultime tre in Europa League in questa stagione.

5- Il Milan potrebbe raggiungere i Quarti di finale di una competizione europea per la prima volta dalla Champions League 2011-12 quando eliminò l’Arsenal negli Ottavi di finale vincendo l’andata 4-0 a San Siro (con l’ultimo gol segnato da Ibrahimović) e perdendo 3-0 il ritorno.

6- Diogo Dalot è il difensore che ha recuperato più palloni in questa Europa League (60) tra quelli ancora presenti nella competizione.

7- Franck Kessie ha segnato un solo gol in Europa League in diciannove presenze, rete arrivata nell’ultima partita casalinga dei rossoneri nella competizione contro la Stella Rossa.

Fonte: acmilan.com