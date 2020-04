Milan: Maldini non ha ancora espresso la volontà di andarsene

Milan: se da una parte Boban non sarà più un dirigente rossonero nella prossima stagione, Paolo Maldini non avrebbe ancora preso una decisione

Zvone Boban ha lasciato definitivamente il club rossonero, dopo i disguidi con l’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis. Come riferisce l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina Paolo Maldini non avrebbe ancora preso una posizione ben precisa.

Per questo motivo la possibilità che l’ex capitano del Milan possa restare, starebbe diventando più un rebus, piuttosto che uno scontato addio. I prossimi mesi sarebbero decisivi per segnare il suo futuro, non sarebbero escluse sorprese.