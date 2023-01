Milan, Maignan fuori ancora per un mese? Le ultime. Sembrerebbe un lungo recupero quello del portiere francese

Prosegue il calvario per Maignan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe dover aspettare ancora per rivedere il portiere francese sul terreno di gioco.

Secondo le ultime indiscrezioni, il portiere francese potrebbe dover stare lontano dai campi ancora per 30/40 giorni. Brutte notizie per i rossoneri il giorno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia.