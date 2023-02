Milan, Lookman mattatore degli scontri diretti: tutti i numeri

Il Milan, in vista della sfida di domenica sera contro l’Atalanta, dovrà fare molta attenzione ad Ademola Lookman: i suoi numeri

Contro il Milan l’Atalanta si ritrova di fronte ad una grande occasione per ritornare in zona Champions dopo la batosta subita in casa con il Lecce. Negli scontri diretti la differenza viene fatta principalmente dalla squadra, ma in particolar modo dalla capacità dei singoli di rompere gli indugi quando il match è bloccato. Un nome per la Dea? Sicuramente Ademola Lookman.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO