Leonardo, elogi per Maldini: «Cosa sarebbe successo se…». L’ex dirigente rossonero sulla rinascita del Milan, scudetto e Champions compresa

Intervistato da Sky, l’ex dirigente rossonero Leonardo ha parlato di Paolo Maldini, nelle vesti di direttore tecnico del Milan.

Ecco le sue parole: «Paolo è un’istituzione del Milan. Non so come sarebbero andate le cose negli ultimi anni se non ci fosse stato lui. Maldini è un vincente, è stato un pezzo centrale della rinascita rossonera. Ero sicuro che Paolo sarebbe stato la chiave giusta del rilancio del Milan. Guardiamo i risultati: l’anno scorso il Milan ha vinto lo scudetto, quest’anno è arrivato in semifinale di Champions e tanti giocatori ora un valore enorme»