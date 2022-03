Milan, Leao l'ha rifatto! Nell'ultima giornata di campionato...

Quest’anno, il contributo di Leao alla stagione del Milan è di altissimo livello: il calciatore portoghese continua a crescere e stupire

In particolar modo, è il fondamentale del dribbling che sta esaltando Leao e che è funzionale al gioco dei rossoneri. Come è ormai, quasi, consuetudine, nell’ultima giornata di campionato l’esterno portoghese è stato il calciatore che, in tutta la Serie A, ha completato più dribbling: 5, come Anguissa.