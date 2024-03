Milan senza Leao: contro l’Empoli sarà la quinta volta. TUTTI i precedenti del Diavolo senza il numero 10 portoghese

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel ricordare che il Milan oggi dovrà fare a meno di Rafael Leao per la sfida contro l’Empoli, analizza anche i precedenti del Diavolo senza l’attaccante portoghese.

In generale questa sarà la quinta volta in stagione coi rossoneri costretti a rinunciare a Rafa. Nelle quattro precedenti occasioni il Milan ha ottenuto due vittorie (vs Fiorentina e Frosinone) e due sconfitte (vs Borussia Dortmund e Atalanta).