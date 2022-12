Milan, le ultime verso il PSV: assenti e probabile formazione

Giornata di vigilia per il Milan, che domani alle 18:15 affronterà il PSV nell’ultima amichevole prima della ripartenza del campionato

Ultimo test per il Milan in vista della ripresa del campionato. Domani ad Eindhoven i rossoneri sfideranno il PSV. Calcio d’inizio alle ore 18:15.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, non partiranno con la squadra gli infortunati di lungo corso, ovvero Ibrahimovic, Maignan e Florenzi. I tre resteranno a Milanello per continuare il loro percorso di recupero. Dovrebbero invece esserci Kjaer, Messias, Krunic e Origi, che ieri hanno lavorate a parte.

Stefano Pioli studia la formazione con diversi giocatori rientrati a disposizione da problemi fisici e vacanze. In porta dubbio tra Mirante e Tatarusanu, anche se è possibile una staffetta per tempo tra i due. In difesa potrebbe ritrovare spazio Calabria, con la coppia Kalulu-Tomori pronta a ricomporsi. A sinistra, con l’assenza di Theo Hernandez, si giocano la maglia Dest, Ballo-Tourè e l’ormai adattato Pobega. Pronto De Ketelaere nel ruolo di falso 9, con Rebic che occuperà la zona sinistra del tridente.