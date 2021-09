Milan Lazio probabili formazioni: Florenzi può giocare, torna Romagnoli?

Le possibili scelte di Stefano Pioli per la terza giornata di campionato tra Milan e Lazio a San Siro. Ecco le probabili formazioni

Stefano Pioli pensa alla formazione da schierare nel match di San Siro tra Milan e Lazio. Con i giocatori che tornano dalle Nazionali, potrebbero essere diversi i cambiamenti rispetto al solito undici titolare.

Il tecnico rossonero, secondo Sky Sport, potrebbe schierare Florenzi alto sulla destra, mentre in difesa potrebbe rivedersi Romagnoli. Il difensore è in ballottaggio con Kjaer, in dubbio per gli impegni con la Nazionale.

Milan (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Romagnoli/Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Florenzi, Brahim Diaz, R. Leao; Rebic. All. Pioli.