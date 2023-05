Milan Lazio, le pagelle di Krunic sui quotidiani: «In campo si sente»

Un prezioso Rade Krunic nella vittoria del Milan contro la Lazio. Ecco le sue pagelle questa mattina sui quotidiani

Un prezioso Rade Krunic nella vittoria del Milan contro la Lazio. Ecco le sue pagelle questa mattina sui quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 7: «Dei tre in mezzo è l’uomo che più si dedica all’annullamento di Milinkovic. Fa valere il fisico e la capacità di lettura delle situazioni. Non ruba l’occhio, ma chi è in campo lo sente.»

Corriere della Sera, 6,5: «Marcatura old style su Milinkovic, che infatti non la vede mai.»

Corriere dello Sport, 7: «Senso tattico, lo trovi sempre al posto giusto e sbaglia pochissimo. Rapidità di pensiero e di movimento. Non permette a Milinkovic di alzare lo sguardo.»