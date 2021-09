Il Milan ha vinto le prime tre partite in campionato per due stagioni di fila per la prima volta in Serie A

Il Milan ha battuto 2-0 la Lazio di Maurizio Sarri grazie alle reti di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic, dopo due splendidi assist di Ante Rebic.

I rossoneri per la prima volta in Serie A hanno conquistato tre vittorie in campionato di fila per due stagioni consecutive.