Milan: una vittoria per restare aggrappato al treno Champions

Il Milan ottiene una vittoria pesantissima contro la Lazio in ottica della qualificazione alla prossima Champions League

Una vittoria pesante e netta quella del Milan contro la Lazio. A San Siro i rossoneri hanno ottenuto tre punti che allungano a sette la striscia di risultati utili consecutivi e che permettono di tenere il passo dell’Inter, attualmente quarta a -2. Tanti rimpianti per la squadra di Pioli, a cui sarebbero bastate delle vittorie contro Empoli e Cremonese per essere al secondo posto.

È stata una gara senza storia quella di ieri pomeriggio. La squadra di Sarri, come riporta la Gazzetta dello Sport, è stata totalmente annichilita e costretta alla miseria di zero tiri nello specchio della porta. Maignan, arrivato al quarto clean sheet nelle ultime sette partite, è stato di fatto uno spettatore aggiunto. Per Pioli è una soddisfazione a metà: c’è infatti da fare i conti con il problema fisico di Leao che, a pochi giorni dal derby di Champions, preoccupa l’ambiente rossonero.