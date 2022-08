Marko Lazetic potrebbe alla fine restare al Milan. Il giocatore sta rifiutando diverse proposte di prestito

Il futuro di Marko Lazetic potrebbe essere al Milan anche in questa stagione. Come riportato da Daniele Longo, il classe 2004 sta rifiutando diverse proposte di prestito. Vuole giocarsi le sue carte in rossonero, facendo da spola tra Primavera e prima squadra.