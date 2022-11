Milan, Lazetic in rampa di lancio: valutazioni sul suo futuro

Marko Lazetic sta piano piano trovando il suo spazio al Milan. Pioli lo ha promosso in allenamento e messo in campo a Cremona

Al Milan continua il processo di crescita di Marko Lazetic. L’attaccante classe 2004 ha trovato finalmente la condizione ideale e iniziato a segnare con continuità in Primavera, dove è ancora negli occhi la sua tripletta contro l’Atalanta. Qualche giorno fa ha segnato altri due gol con la Serbia U19, di cui è capitano.

Come riportato da Tuttosport, in allenamento Pioli è rimasto colpito e gli ha dato fiducia nel finale di gara contro la Cremonese. A Milanello riflettono su quale sia il percorso migliore per il suo futuro. Dalla Serie B ci sono già dei sondaggi per un prestito secco a gennaio (Reggina e Cagliari).