Milan, la sosta servirebbe ora ma ci sono ancora 180 minuti da giocare e potrebbero essere ancora di più, nel caso di supplementari con lo United. La gara contro il Napoli in realtà ha visto si un Milan stanco ma a tratti arrembante e per molto tempo nella metàcampo avversaria, a dispetto di una situazione difficile, causata da tante assenze per infortuni e la squalifica di Rebic che ora complicherà ulteriormente le cose.

CENTOTTANTA MINUTI- È quanto manca al Milan prima della sosta ma attenzione ai tempi supplementari, nel caso in cui la gara con lo United finisse 1-1, sarebbero trenta in più. Non pochi, dato che la Fiorentina domenica non avrà alle spalle questa incombenza. Dopo la gara con la viola tutti via con le rispettive nazionali, tranne chi dovrà recuperare dagli infortuni, appunto.