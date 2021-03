Rebic, attesa per la decisione del giudice sportivo: rischio molto alto ovvero più di una giornata di stop, intanto salterà la Fiorentina

Rebic, attesa per la decisione del giudice sportivo: rischio molto alto ovvero più di una giornata di stop, intanto salterà la Fiorentina domenica 21 marzo alle ore 18. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione sull’emergenza Milan, anche a causa di questa espulsione del croato (appena rientrato dall’infortunio), in attesa della decisione del giudice.

RISCHIO ALTO- “Quanto rischia Rebic? Dipende dalla gravità delle parole rivolte all’arbitro- si legge a pag. 12- In una fase convulsa, con il Milan ancora scioccato per il rigore non fischiato per l’intervento su Theo Hernandez, si sono sommati nervosismi e errori vari, ma quello di Rebic è uno dei peggiori. Ha perso la calma- prosegue la rosea- può succedere, ma il Milan adesso sarà ancora di più in difficoltà”.