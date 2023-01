Milan, la rinascita passa da Tonali: all’Olimpico vuole ripetersi

Sandro Tonali martedì tornerà nello stadio dove ha lanciato il Milan verso la conquista dello Scudetto. Ora vuole ripetersi

Dalla Lazio alla Lazio. Sandro Tonali vuole far ripartire il Milan, nello stesso stadio dove nella passata stagione lo lanciò verso la conquista del 19esimo Scudetto con un gol all’ultimo respiro che valse la vittoria per 1-2. Come riporta Tuttosport, il classe ’00 è diventato il barometro della squadra di Pioli.

Quando lui cala, anche la squadra ne risente. Non è un caso che gli ultimi risultati negativi dei rossoneri siano coincisi con delle prestazioni non esaltanti dell’ex Brescia o da una sua assenza. Contro i biancocelesti tornerà dopo il turno di squalifica scontato contro il Lecce. Da leader tecnico e di spogliatoio, Sandro proverà a rilanciare questo Milan sulla scia del ricordo dell’anno scorso che ora sembra lontanissimo.