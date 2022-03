Milan, Kessie subito titolare dopo il sì definitivo al Barcellona. L’ivoriano a fine stagione farà le valigie

Quella di oggi contro il Cagliari sarà la prima partita che Franck Kessie affronterà virtualmente da ex rossonero. È ormai raggiunto l’accordo che lo porterà a vestire la maglia del Barcellona nella prossima stagione.

Non ci sono dubbi sulla professionalità del ragazzo e anche per questo Pioli lo manderà in campo dal primo minuto, probabilmente in mediana perché Tonali non è al meglio.