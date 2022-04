Milan, Kessie ridisegna il centrocampo: la sua posizione è fondamentale

Milan, Kessie ridisegna il centrocampo: la sua posizione nel 4-2-3-1 rossonero è fondamentale per gli equilibri

Franck Kessie è l’uomo risultato di enorme importanza tattica nel Milan. Nel 4-2-3-1 le posizioni sono spesso variabili ed il suo spostamento sulla trequarti permette al centrocampo rossonero di assumere più fisionomie ed essere più completo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ivoriano non sta vivendo una delle sue migliori stagioni. La sua fisicità e capacità di inserimento tuttavia possono essere decisive in queste ultime gare per continuare ad inseguire il sogno Scudetto.