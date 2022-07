Milan, Kessie lascia a parametro zero: i suoi numeri in rossonero

Si conclude ufficialmente l’esperienza di Franck Kessie al Milan. I numeri del centrocampista ivoriano in rossonero

Il Milan saluta Franck Kessie, che da oggi è ufficialmente un parametro zero. Non per molto però, visto che il suo passaggio al Barcellona è già definito. Si conclude così dopo 5 anni la sua esperienza con la maglia rossonera.

Arrivato nell’estate del 2017 dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto a 32 milioni di euro, il centrocampista ivoriano ha collezionato 223 presenze con 37 gol e 16 assist. È stato protagonista assoluta della stagione del ritorno in Champions League ed ha sigillato la conquista dello Scudetto con la rete dello 0-3 a Sassuolo. Il Milan dice così addio a “Il Presidente”.