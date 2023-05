Milan, Kamada sempre più vicino: l’identikit del giocatore. Trequartista di personalità, ma non solo questo: ecco la sua storia recente

Il Milan ha quasi chiuso l’affare Daichi Kamada: contratto di cinque anni per il giocatore nipponico, che a fine stagione lascerà l’Eintracht Francoforte. In Germania, 16 gol e 7 assist in questa stagione, ma non solo: personalità, sia quest’anno sia nello scorso, quando ha portato il club in Europa League.

Come scrive Tuttosport, ha giocato tra le linee del 3-4-2-1 e come esterno alto nel 4-2-3-1. Quest’anno altro spostamento, giocando anche tra i mediani per aiutare in fase di impostazione del gioco. Il Milan è la scelta per fare il salto di qualità.