Milan, Kalulu è una costante: i numeri del francese. Il difensore francese ha timbrato 15 presenze nella prima parte di stagione

Una costante per il Milan di Stefano Pioli, nella prima parte di stagione, è Pierre Kalulu.

Il giovane giocatore francese ha collezionato 15 presenze, disputate come centrale di difesa o come terzino destro. Per lui, però, nessun gol e nessun assist.