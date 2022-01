Milan Juventus: torna Tonali, ballottaggio Florenzi-Calabria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Juventus: Stefano Pioli recupera Sandro Tonali dopo la squalifica contro lo Spezia. In difesa ballottaggio Florenzi-Calabria

Domenica il Milan sfida la Juventus nel match valido per ventitreesima giornata di Serie A. Stefano Pioli può contare sul recupero di Sandro Tonali, tornato dopo la squalifica contro lo Spezia.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, vi sarebbe un chiaro ballottaggio tra Florenzi e Calabria per il ruolo di terzino destro.