Milan-Juventus: il giorno dopo nessuna sfuriata, in 70mila a San Siro

Nessuna sfuriata nel post derby da parte dell’allenatore e la dirigenza rossonera, contro la Juventus pronti in 70mila.

Ieri pomeriggio a Milanello, la dirigenza rossonera ha incontrato la squadra per un confronto sulla debacle del secondo tempo contro l’Inter. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe stata nessuna sfuriata né da parte dall’allenatore, Stefano Pioli, né da parte di Paolo Maldini e Massara.

Giovedì, il Milan scenderà in campo per il match di Coppa Italia contro la Juventus di Maurizio Sarri. Una gara fondamentale per riscattare la dolorosa sconfitta contro i nerazzurri. A San Siro pronti in 70mila a sostenere la squadra rossonera.