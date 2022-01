Milan Juventus: fattore Rebic, la bestia nera dei bianconeri scalpita

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ante Rebic si candida per una maglia da titolare. Il croato contro i bianconeri ha siglato 4 reti nelle ultime cinque partite…

Ante Rebic scalpita per una maglia da titolare contro la Juventus. Stefano Pioli vorrebbe proseguire l’idea di puntare su un attaccante puro come Ibrahimovic o Giroud ma l’ipotesi stuzzica non poco il tecnico rossonero.

Come riporta Tuttosport, il croato ha siglato contro i bianconeri 4 reti in cinque gare disputate: una vera e propria bestia nera.