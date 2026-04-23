Milan Juventus, giorno di riposo concesso da Allegri: ma in due si presentano!

Milan Juventus, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Si sono comunque presentati due giocatori

Il big match di domenica sera contro la Juventus si avvicina e in casa Milan la tensione agonistica è già ai massimi livelli. Nonostante il tecnico abbia concesso ventiquattro ore di totale relax alla squadra per ricaricare le pile, c’è chi ha preferito non staccare la spina, confermando una dedizione totale alla causa rossonera in vista di uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Verso Milan-Juve: professionismo e dedizione a Milanello

Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, la mattinata a Carnago non è stata del tutto silenziosa. Mentre il resto della rosa godeva del giorno di riposo, Davide Bartesaghi e Santiago Gimenez si sono presentati regolarmente presso il centro sportivo di Milanello.

I due calciatori non hanno preso parte a una seduta d’allenamento collettiva, ma si sono dedicati a un meticoloso lavoro fisioterapico e di scarico. Una scelta che sottolinea la volontà dei singoli di farsi trovare nelle migliori condizioni possibili per la sfida di San Siro, prevista per domenica prossima.

La gestione delle forze

Il focus dello staff medico rossonero è attualmente proiettato sulla gestione delle energie. Per il giovane difensore Bartesaghi, ogni sessione è fondamentale per scalare le gerarchie, mentre per l’attaccante Santiago Gimenez, il lavoro differenziato e fisioterapico rappresenta lo step necessario per garantire brillantezza in vista del duello con la difesa bianconera.

Un segnale

Il gesto di Bartesaghi e Gimenez è un segnale forte per l’ambiente: a tre giorni da una sfida che può valere una fetta importante di classifica, a Milanello non si lascia nulla al caso. Il pubblico di San Siro si aspetta una prestazione di carattere, e il sacrificio mostrato anche nei giorni di riposo è il miglior biglietto da visita possibile.

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