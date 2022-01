Milan Juve, Morata è il Rebic bianconero: contro il Diavolo si trasforma

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alvaro Morata è uno dei pericoli che dovrà affrontare il Milan stasera contro la Juve. Lo spagnolo si esalta quando incontra i rossoneri

Questa sera a San Siro, a guidare l’attacco della Juve ci sarà Alvaro Morata. Lo spagnolo sta pian piano ritrovando la forma ed ha trovato la prima rete del 2022 in Coppa Italia. Il Milan dovrà limitarlo.

Nei cinque precedenti in campionato, il numero 9 spagnolo ha contribuito a quattro gol: due firme personali (inclusa quella all’andata) e due assist. Se vogliamo allargare il confronto, c’è anche la rete in finale di Coppa Italia del 2016, che è valsa l’undicesimo trionfo nella competizione per la Vecchia Signora.