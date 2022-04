Milan Investcorp, due team al lavoro: le ultime sulla trattativa

Ci sono due team al lavoro per chiudere il prima possibile la trattativa di acquisizione del Milan da parte di Investcorp

La trattativa di acquisto del Milan da parte di Investcorp procede senza intoppi. Il fondo vuole chiudere in tempi brevi, anche se si aspetterà probabilmente la fine del campionato per l’annuncio ufficiale in modo da lasciar lavorare in serenità i ragazzi di Pioli in questo rush finale.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono due team al lavoro. Il primo si occupa dell’analisi dei conti, in modo da capire se il valore stabilito di 1 miliardo e 100 milioni sia la quotazione giusta. Il secondo del business plan, un progetto per attirare investitori e far rientrare Investcorp della cifra spesa.