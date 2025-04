Milan Inter, la convinzione di Zazzaroni: sul futuro di Conceicao non ha dubbi

Condividi via email

Milan Inter, spunta la convinzione di Ivan Zazzaroni sul futuro di Sergio Conceicao: il tecnico è convinto di questa cosa

Ospite a Pressing, Ivan Zazzaroni ha dichiarato:

PAROLE – «Conceiçao ha sbagliato strategia contro il Napoli, ha messo in campo una formazione pensando al derby di Coppa Italia. Lui ha ragionato così: tanto mi mandano via, l’unica possibilità che ho è vincere il derby e la Coppa Italia. Ieri hanno vinto tutte, il Milan è molto distante dal quarto posto. Ora ha due partite importanti di Coppa Italia e un’eventuale finale contro Bologna o Empoli. Secondo me, avendo già vinto la Supercoppa Italiana, ha pensato che vincendo anche la Coppa Italia possa avere qualche chance di conferma. Questo è un mio ragionamento. La Coppa Italia è un obiettivo a vista, il quarto posto no».