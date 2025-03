Milan Inter, Inzaghi perde il suo attaccante: il comunicato ufficiale certifica l’assenza per mercoledì. Le ultimissime sui rossoneri

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida d’andata valevole per l’accesso alla finale di Coppa Italia tra il Milan e l‘Inter. Simone Inzaghi, per questa partita, non avrà a disposizione Taremi.

IL COMUNICATO- Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra . La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana.