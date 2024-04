Milan Inter, non ci sarà lo sciopero della Polizia Locale: svelato il motivo

Rinviato ufficialmente lo sciopero della Polizia Locale, inizialmente in programma lunedì, giorno di Milan-Inter

È stato rinviato lo sciopero della Polizia Locale per lunedì 22 aprile, giorno del derby Milan-Inter e della possibile festa scudetto nerazzurra. Questa è la decisione di Claudio Sgaraglia, Prefetto di Milano, dopo un colloquio con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

IL COMUNICATO – «Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, tenutosi in Prefettura lo scorso 18 aprile, tra i sindacati proclamanti lo sciopero e il Comune di Milano, per evitare disagi alla cittadinanza in una giornata in cui la città di Milano sarà interessata dal derby Milan-Inter, che assume un particolare rilievo, potendo sancire con diverse giornate d’anticipo, in caso di vittoria dell’Inter, la conquista dello Scudetto, con i conseguenti festeggiamenti spontanei da parte della tifoseria che, come accaduto in precedenti occasioni, potrebbero interessare diversi ambiti delle strade cittadine»