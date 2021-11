Milan Inter: Tatarusanu MVP del match

Roma Milan : Ciprian Tatarusanu è stato eletto migliore in campo nel derby pareggiato 1-1 dai rossoneri a San Siro, i dettagli

Milan Inter: Ciprian Tatarusanu è stato eletto migliore in campo nel match pareggiato dai rossoneri al contro i neroazzurri.

Una sola parata in tutto il match. Decisiva. Nel momento più delicato il portiere rossonero è stato decisivo parando al 26′ il rigore battuto da Lautaro Martinez con un tuffo da applausi. Alla sua settima presenza da titolare dopo l’infortunio di Maignan, Ciprian si è confermato affidabile e sul pezzo. Per questo i tifosi lo hanno votato come migliore in campo del derby.