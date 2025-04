Condividi via email

Milan Inter, sembrerebbe che anche in questo derby mancherà quello spettacolo che fino alla scorsa stagione garantivano le due curve

Sono previsti 65.000 spettatori per il derby di Coppa Italia in programma domani a San Siro. Il Milan è la squadra di casa, per cui sugli spalti ci sarà una metta maggioranza di tifosi rossoneri rispetto a quelli dell’Inter.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a causa delle limitazioni imposte dalle forze dell’ordine (a seguito dell’inchiesta “Doppia Curva”), è prevedibile che si vada verso un altro derby senza le coreografie.