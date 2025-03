Milan Inter, le probabili formazioni della Gazzetta: due top fuori per i nerazzurri? Segui le ultimissime sul club rossonero

Verso Milan Inter, ecco le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport:

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER – «Il suo biglietto da visita sul campo di San Siro, dove dopodomani tornerà da ospite del Milan, l’Inter lo ha sistemato sulla fascia sinistra: c’è scritto “Stiamo arrivando” e porta la firma di Dimarco e Bastoni. Il primo ha scaldato i motori già ieri contro l’Udinese, dopo un mese di stop forzato causa infortunio: ogni accelerazione un pericolo, e per due volte in45 minuti quei pericoli si sono tramutati in gol. Il secondo ieri ha applaudito il successo dei compagni da spettatore perché squalificato: tornerà, fresco e riposato, nel faccia a faccia di mercoledì col Milan. Chi con Calha e Barella? Ci avrà pensato Inzaghi, che maneggia rotazioni ormai da una stagione: il derby non farà eccezioni.

E allora occhio alle mosse in mezzo, dove i titolarissimi girano a meraviglia, anche se Simone ieri non li ha schierati tutti e tre insieme dall’inizio: a riposare è stato Barella, e il suo sostituto Frattesi ha sigillato il successo sull’Udinese. Il problema è che Nicolò nel finale sofferto ha speso un fallo tattico che gli è costato il giallo e la squalifica per Parma. Inzaghi avrebbe alternato con ogni probabilità lui, Mkhitaryan e Frattesi tra Udinese, Milan e Parma, ma i piani sono saltati. Facendo due conti, uno tra Micki e Frattesi è destinato a giocarle tutte e tre, gli altri potranno girare. L’altro rebus è in attacco: immaginare di rivedere la ThuLa all’opera mercoledì, anche per uno spezzone, al momento è un esercizio impegnativo. Perché Lautaro è tornato ad allenarsi solo ieri mattina, e restano due giorni di lavoro: i carichi potranno aumentare, ma il ritorno per il derby resta in salita».