Milan Inter, Pulisic il peggiore in campo: «Mai pericolosa, forse gli è mancata questa cosa»

Milan Inter, il peggiore in campo del derby di ieri sera in Coppa Italia è stato Christian Pulisic: lo statunitense mai pericoloso nella stracittadina

Come riferito dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, il peggiore in campo del derby di Coppa Italia pareggiato 1-1 a San Siro tra Milan e Inter con i gol di Tammy Abraham e Hakan Calhanoglu è stato Christian Pulisic. Questo il giudizio:

PAROLE – «Gioca trequartista e non sulla destra. Gli manca lo spunto dei giorni d’oro e forse l’amata fascia. Spesso fermato, non trova lo spazio per il tiro: mai pericoloso».