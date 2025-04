Condividi via email

MN24 – Milan Inter, Musah non prenderà parte a questa partita: lo statunitense è alle prese con la febbre. Le ultimissime sul match

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida d’andata valevole per l’accesso alla finale di Coppa Italia tra il Milan e l‘Inter. A meno di un’ora dall’inizio della partita c’è da registrare un’assenza molto importante per i rossoneri.

Yunus Musah, infatti, non prenderà parte a questa grande partita. Il centrocampista di nazionalità statunitense è alle prese con uno stato febbrile.