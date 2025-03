Milan Inter, messaggio ai rossoneri in vista del derby: «Siamo in emergenza»

Milan Inter, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli infortunati nel prepartita del match contro l’Udinese

Simone Inzaghi nel prepartita di Inter-Udinese è intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha parlato della situazione relativa agli infortuni in casa nerazzurra. Queste le sue parole che riguardano direttamente anche il Milan e Sergio Conceicao:

SU LAUTARO E DUMFRIES – «Si valuterà giorno per giorno, non mi fermerei a parlare solo di loro due. Taremi oggi non è convocato, de Vrij non è al meglio e ha stretto i denti per venire in panchina vista anche la squalifica di Bastoni. Siamo in emergenza, ma è così per tutte le squadre e bisogna stringere i denti».