Milan Inter, Inzaghi è una furia: la mossa del tecnico nerazzurro non è passata inosservata. Le ultimissime notizie sul match

Allo Stadio San Siro sta andando in scena la sfida d’andata valevole per l’accesso alla finale di Coppa Italia tra il Milan e l‘Inter. Pochi minuti fa Tammy Abraham ha trovato il gol del vantaggio.

Simone Inzaghi non l’ha presa benissimo. Proprio per questa ragione il tecnico nerazzurro ha deciso di effettuare tre cambi tutti assieme: fuori Frattesi, Bisseck e Carlos Augusto per Mkhitaryan, Pavard e Zalewski.