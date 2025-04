Milan Inter, Inzaghi perde anche Thuram? Le condizioni del francese

Condividi via email

Milan Inter, Simone Inzaghi rischia di non avere a disposizione Marcus Thuram per la semifinale di andata della Coppa Italia

Simone Inzaghi, in vista di Milan–Inter, è alle prese con diversi problemi di formazione. Lautaro Martinez sarà sicuramente out, Stefan de Vrij sarà da valutare, così come Marcus Thuram.

L’attaccante francese sarebbe ancora alle prese con un piede gonfio dopo una botta rimediata domenica contro l’Udinese. L’allenatore piacentino valuterà le sue condizioni e capirà se schierarlo solamente dopo la rifinitura.